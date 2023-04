Apocalipsa financiară s-a amânat: Activităţile de afaceri din SUA şi zona euro s-au intensificat în aprilie Activitatile de afaceri din SUA si zona euro s-au intensificat in aprilie, potrivit sondajelor publicate vineri, in ciuda faptului ca bancherii centrali au semnalat ca se apropie de varful ciclurilor lor de majorare a ratei dobanzii cheie, menite sa reduca suficient cererea in randul consumatorilor pentru a incetini inflatia ridicata, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

