Stiri pe aceeasi tema

- Galleria 28 din Timișoara, in parteneriat cu grupul Noima, a deschis expoziția „Ritmuri noi”, semnata de Cosmin Frunteș și curatoriata de Maria Pașc, care aduce pe simeze cele mai recente lucrari de pictura ale artistului. Expoziția scoate la iveala acumulari tainuite ale artistului, roade ale unor…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2. DSP anunța ca au fost efectuate 1.470 de teste, dintre care 603 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, la fel ca in ziua precedenta. Rata de infectare in Timisoara este 0,07, la fel ca ieri. In ultimele…

- Cele trei muzee timișorene aflate in subordinea Consiliului Județean Timiș și-au propus sa introduca un bilet unic pentru vizitarea Muzeului Național al Banatului, Muzeului Național de Arta și Muzeului Satului Banațean. De Ziua Internaționala a Muzeelor, sarbatorita pe 18 mai, muzeul de arta timișorean…

- Cea de-a XXIII-a ediție a Tres Court International Film Festival, eveniment care are loc simultan in 15 țari de pe cele cinci continente, intre 4 și 13 iunie, este organizat și in opt orașe din Romania, printre care Timișoara și Arad, sub coordonarea Institutului Francez din Romania și cu susținerea…

- Observatorul Astronomic din Timișoara, intemeiat de profesorul Ioan Curea, este motivul celei mai recente dispute in cadrul alianței locale USR PLUS-PNL. Dupa ce primarul Dominic Fritz a anunțat saptamana trecuta ca municipalitatea intenționeaza sa preia de la Academia Romana obiectivul, iata ca și…

- SCM Timisoara e saptamana aceasta gazda celor mai bune formatii de juniori din tara. Echipa „leilor”, pregatita de Radenko Toroman (principal) și Petru Czmor (secund), s-a calificat dupa victorii pe linie in fazele anterioare si au sansa de a se incununa campioni nationali pe propriul parchet la finalul…

- Maria-Elena Szilagyi, o adolescenta in varsta de 15 ani, a fost data disparuta de familie. Joi, in jurul orei 14:30, ea a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Parinții au anunțat vineri dispariția la poliție. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale…

- Kunsthalle Bega va prezenta incepand din data de 14 mai, in intervalul orar 18,00 – 21,00, expoziția PULS 20, care prezinta publicului 148 de lucrari intrate in cursul anului trecut in patrimoniul Muzeului Național de Arta Contemporana din București, inființat in urma cu doua decenii. Expoziția, curatoriata…