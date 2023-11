Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Filip, a oferit detalii despre romanii care așteapta sa fie evacuați de la frontiera dintre Fașia Gaza și Egipt, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și susține ca autoritațile romane se afla…

- Singuri sau impreuna cu o alta „formula politica”, PNL este stapan pe destinul sau politic, acesta este mesajul liderului PNL, Nicolae Ciuca, transmis in aceasta seara de la Iași, in cadrul unei conferințe de presa. „PNL are capacitatea, are determinarea, are oamenii dedicati sa poata sa mearga in…

- PSD și PNL ar aduna impreuna 52% din voturi daca duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, potrivit unui sondaj Avangarde realizat la comanda PSD.Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, PSD ar obține 31%, PNL 21%, iar AUR 19%. USR ar primi 13% din voturi, SOS Șoșoaca…

- FMI ar putea sa arate date pesimiste despre situația economica a Romaniei, spune fostul premier Florin Cițu. Acesta trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca actualul Guvern nu poate sa rezolve problemele. „FMI va face estimari pe baza legislației in vigoare. Ma aștept și sa arate o creștere…

- Romanii se așteapta sa urmeze o criza economica in perioada urmatoare, iar principala ingrijorare a acestora este reprezentata de prețul alimentelor, urmat de prețul utilitaților, sanatate, prețul carburanților, ratele la banca, locul de munca și razboiul din Ucraina, potrivit unui sondaj Avangarde.Sondajul…

- Fostul sef al agentiei spatiale ruse Roscosmos si figura nationalista, Dmitri Rogozin, a fost numit senator al regiunii Zaporijie, a anuntat guvernatorul acestei regiuni din sudul Ucrainei ocupate de Rusia, transmite AFP.Rusia a organizat la inceputul lui septembrie alegeri locale si regionale in…

- Incepand cu data de 8 septembrie, se deschide un weekend plin de energie pozitiva și de posibilitați pentru toate zodiile. Astrele ne incurajeaza sa fim mai increzatori și sa regasim optimismul care ne poate ajuta sa facem fața tuturor provocarilor. Briza acestei influențe astrale ne va ajuta sa concepem…

- In sondajul ce include 114 companii, inclusiv Toyota Motor Corp. si operatorul lantului de imbracaminte Uniqlo Fast Retailing Co., 82% dintre participanti au declarat ca proiecteaza o expansiune economica, fata de 55% in vara precedenta, cand firmele erau ingrijorate de cresterea preturilor. Rezultatele…