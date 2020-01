Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut trei saptamani de cand o nava cu 14 mii de oi la bord s a scufundat in Portul Midia. Dar inca plutesc oi in Marea Neagra. Nici pana acum autoritatile nu au reusit sa indeparteze pericolul. Autoritatea Navala colaboreaza cu doua firme, acestea din urma vor lua cadavrele si le vor incinera.…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) continua ecologizarea zonei din dreptul navei Queen Hind, scufundata pe 24 noiembrie, in acvatoriul Midia, cu 16.400 de oi vii la bord, urmand sa fie...

- Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta actioneza incepand de sambata pentru preluarea si ecarisarea animalelor inecate ce apar in acvatoriul portuar Midia, in zona navei „Quenn Hind”.

- Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta actioneza incepand de sambata pentru preluarea si ecarisarea animalelor inecate ce apar in acvatoriul portuar Midia, in zona navei „Quenn Hind”.

- Raed Arafat, secretar de stat in cadrul MAI si seful DSU, a ajuns, azi, la Constanta, pentru a verifica cazul navei Queen Hind, sub pavilion Palau, care s a scufundat ls cheul de nord, in Portul Midia, duminica trecuta. Nava a ajuns pe 23 noiembrie, in Portul Midia, venind din Arabia Saudita, fiind…

- Pericol in portul Midia. O nava plina cu oi este in pericol sa se scufunde.UPDATE- Doar 32 din cele aproape 15.000 oi de pe nava Queen Hind, care blocheaza șenalul navigabil din portul Midia, au fost scoase pana la aceasta ora. Prefectura judetului Constanța a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii…

