Apocalipsa climatică. 90.000 de europeni ar putea muri în fiecare an. „Este cea mai mare amenințare” Daca nu se iau masuri eficiente, 90.000 de europeni ar putea muri in fiecare an din cauza valurilor de caldura, pana la sfarșitul secolului, ceea ce ar reprezenta cea mai mare amenințare pentru sanatate legata de clima, a avertizat miercuri Agenția Europeana de Mediu (EEA). „Fara masuri de adaptare, și in condițiile unui scenariu de […] The post Apocalipsa climatica. 90.000 de europeni ar putea muri in fiecare an. „Este cea mai mare amenințare” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

