Pacienții care sufera de apnee in somn, in curand, ar putea sa aiba o noua opțiune: tirzepatida. Inițial, acest medicament a fost conceput pentru scaderea in greutate a pacienților suferinzi de obezitate și diabet de tip 2. Potrivit New England Journal of Medicine, medicamentul a reușit o reducere in medie cu 60% a apneei in […] The post Apnee in somn – in sfarșit, un medicament eficient appeared first on Puterea.ro .