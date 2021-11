Stiri pe aceeasi tema

- Amenda de 60.000 de lei pentru magazinul Kaufland Timișoara. Comisarii de la Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș au constatat ca multe dintre produsele la „oferta” de Black Friday, se comercializau, de fapt, la același preț. Nereguli au fost constatate și la toneta din parcarea magazinului.

- In data de 12.11.2021, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a controlat ofertele speciale de produse alimentare și nealimentare de la un magazin Kaufland din Timișoara, promovate in revista proprie, precum și zona de alimentație publica. In urma verificarilor, comisarii…

- Comisarii de la Protecția Cosumatorilor sancționeaza un mare retailer timișorean dupa ce in interior au gasit oferte false de Black Friday, mizerie și alimente ținute in condiții improprii. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a controlat vineri ofertele speciale…

- Comisarii de la Protecția Cosumatorilor a sancționat un mare retailer dupa ce in interiorul unui magazin din Timișoara au gasit oferte false de Black Friday, mizerie și alimente ținute in condiții improprii. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a controlat vineri ofertele…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a controlat, vineri, ofertele speciale de produse alimentare si nealimentare de la magazinul Kaufland Timisoara, promovate in revista proprie, precum si zona de alimentatie publica. Astfel, au fost constatate mai multe abateri: la 18…

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au gasit nereguli in ceea ce pivește reducerile practicate in cadrul campaniei Black Friday. O companie a raspuns ca nu poate fi corecta „intr-o piața in care nimeni nu e”.

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au propus suspendarea temporara a activitatii site-ului altex.ro pentru practici comerciale incorecte in contextul Black Friday, anunța Agerpres. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, transmis marti AGERPRES,…

- Prețul real incasat de un furnizor de de energie electrica și gaze din Ardeal, avand incluse toate taxele, era de aproape trei ori mai mare decat din oferta comerciala, potrivit unui comunicat al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor. In urma unei reclamații primite la Comisariatul Județean…