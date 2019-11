APMC: Traficul navelor in portul Midia se desfasoara in conditii de siguranta

Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Campina se desfașoara, in aceasta perioada, lucrari la rețeaua de canalizare - pe Bulevardul Carol I, in zona intersecției ABC și pe tronsonul cuprins intre intersecția cu Strada Frații Golești și sensul giratoriu de la Fibec, precum și lucrari de reabilitare a carosabilului, pe Strada…

- Versiunea pentru Android a aplicației InfoCons, disponibila GRATUIT pentru telefoanele cu Android și iOS, a primit o noua actualizare, devenind accesibila pentru o gama mai larga de dispozitive. Acceseaza și tu PlayStore de pe dispozitivul tau și descarca gratuit aplicația! Descarca Aplicatia InfoCons…

- Ziarul Unirea Traficul pe autostrada Lugoj-Deva, lotul 3 nu poate fi deschis in condiții de siguranța – potrivit raportului preliminar al expertizei tehnice Traficul pe autostrada Lugoj-Deva, lotul 3 nu poate fi deschis in condiții de siguranța – potrivit raportului preliminar al expertizei tehnice…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN13 (E60) Brașov – Sighișoara, la kilometrul 63+200 de metri, in zona localitații Criț, județul Brașov, un tir s-a rasturnat pe carosabil. Evenimentul nu s-a soldat cu victime. Traficul se desfașoara pe un fir, alternativ.…

- Circulatia se desfasoara, miercuri dimineata, in conditii de ceata care reduce vizibilitatea, pe alocuri sub 100 de metri, pe autostrada A2, tronsonul Bucuresti- Dor Marunt, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca la aceasta ora pe autostrada…

- Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca la nivelul orasului inca sunt scoli si gradinite la care continua lucrarile de reabilitare prin proiecte cu fonduri europene, dar au fost luate masuri ca acestea sa se faca in conditii de securitate…

- Traficul rutier va fi intrerupt, miercuri, pe Defileul Jiului (DN 66), intre orele 11.00 si 14.00, pentru executarea unor lucrari de punere in siguranta a participantilor la trafic pe acest sector de drum. ”Miercuri, 18.09.2019, in intervalul orar 11:00-14:00, traficul rutier va fi intrerupt…

- Din cauza faptului ca in circulație pe linia 15, pe tot parcursul zilei, e pus in mișcare doar un singur mijloc de transport in comun, cu un ritm prea scazut de curse (inclusiv dimineața și seara), oamenii stau ca sardelele și mulți copii iși risca siguranța stand pe scari. Cetațenii din zona…