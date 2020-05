APM Teleorman: Monitorizare și determinări Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a emis acte de reglementare pentru proiecte publice/private și activitați cu impact semnificativ asupra mediului și anume: 20 autorizatii de mediu fara bilant de mediu; 9 autorizații de mediu revizuite; transfer autorizație de mediu-2; 2 acorduri de mediu; un acord de mediu revizuit; 4 avize de mediu. APM Teleorman a Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

