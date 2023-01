APM Brașov anunță modificarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu Agenția pentru Protecția Mediului Brașov informeaza agenții economici interesati cu privire la modificarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. Astfel, Ordinul nr.1150/2020privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu a fost modificat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și padurilor nr.3309/2022, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.24 din 9 ianuarie 2023. Modificarea acestui act normativ face referire la termenul de solicitare de catre titularul activitații… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

