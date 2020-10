Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2021 se anunța un an plin de incertitudini din toate punctele de vedere, atat pe plan intern, cat și pe plan extern. In ce privește Romania, ne așteptam ca alegerile din decembrie sa aiba o...

- Scolile din Moldova par a fi condamnate la depopulare. Statisticile arata ca fiecare al saptelea elev nu mai apuca liceul din cauza ca parintii ii dau la studii peste hotare, acolo unde acestia s-au stabilit.

- Numarul locurilor de munca create in Spania a ajuns in august la aproximativ 100.000, in conditiile in care economia se redreseaza lent in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), a anuntat miercuri Jose Luis Escriva, ministrul pentru Securitate Sociala, transmite Reuters.

- Institutul de Economia Muncii, un institut privat de cercetare economica ce are sediul central in Germania, la Bonn, a analizat impactul pandemiei de coronavirus asupra pieței muncii. Conform IZA, dupa un 2019 in care nivelul de angajare a atins un varf in Germania, iar SUA a inregistrat cea mai mare…

- Un raport recent al EIT Health și McKinsey, cu tema „Transformarea domeniului medical prin AI: impactul asupra forței de munca și organizațiilor”, releva nevoia urgenta de a atrage, educa și forma o noua generație de cadre medicale specializate in procesarea datelor, in timp ce va trebui sa imbunațim…

- “Astfel, mumarul contractelor de munca desființate de la mijlocul lunii martie, moment la care a fost instaurata starea de urgența, și pana la finele lunii iulie se situeaza la circa 900.000, potrivit datelor oficiale, semnificativ mai mult de jumatate dintre acestea fiind contracte cu norma intreaga,…

- Incertitudinea generata de pandemia de COVID este departe de final iar efectele asupra economiilor lumii sunt tot mai greu de estimat. In aceste condiții la nivel global fluxul investițiilor este estimat sa scada, intr-un scenariu optimist, cu peste 30%.

- Va fi nevoie de cel putin trei ani inainte ca piata muncii din Germania sa se redreseze in urma efectelor negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19), a declarat pentru DPA Detlef Scheele, seful Oficiului Federal pentru Munca (BA).