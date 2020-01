Aplicațiile ONLINE care te fac să funcționezi bine, atunci când ceva merge prost Exista anumite aplicații care te ajuta sa fii mai productiv cand ești online. De fapt, te ajuta sa nu mai pierzi timp prețios. Ai vrea ca ziua sa aiba mai multe ore pentru a termina toata treaba? Cu siguranța, dar nu se poate! Tocmai de aceea exista soluții bune care pot salva ceva care merge prost. Cum ar fi lipsa timpului, lipsa organizarii, a concentrarii, etc.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mierea de rapita este considerata una dintre cele mai benefice din lume datorita compozitiei si a beneficiilor sale. Albinele produc aceasta miere in luna mai.Acest tip de miere este obtinuta din rapita salbatica, o planta care este bogata in proteine, carbohidrati, glucide, lipide, in minerale…

- In 2007, cand Basescu cauta un sistem electoral care sa rezolve problemele de fragmentare pe partea dreapta a spectrului politic (mai exact, o coaliție indisciplinata), i-am vorbit de sistemul majoritar in doua tururi de scrutin. I-am explicat avantajul principal: se formeaza o majoritate pentru ca…

- Soluțiile de infrumusețare spre care se orienteaza publicul feminin astazi sunt numeroase și, in cele mai multe dintre cazuri, de efect. Bineințeles, atrag cu atat mai mult cele care ofera un confort optim privind utilizarea, iar dispozitivele lansate astazi impresioneaza printr-o varietate de funcții…

- Peste 130 de adolescente din Romania au demonstrat ca programarea nu e doar pentru baieti. Ele au participat la un concurs unde, pe parcursul a doua zile, au creat aplicatii inovatoare, care folosesc inteligența artificiala.

- Ziarul Unirea S-a lansat o platforma online care ii ajuta pe elevi la teme: De acum una dintre „bataile de cap” ale școlarilor va fi mai facila S-a lansat o platforma online care ii ajuta pe elevi la teme: De acum una dintre „bataile de cap” ale școlarilor va fi mai ... S-a lansat o platforma online…

- Tudor Stefan - medic primar chirurgie generala, doctor in stiinte medicale, Sef de Lucrari la Disciplina Chirurgie a UMF Carol Davila In Clinica de Chirurgie Generala a Institutului Clinic Fundeni exista o constanta preocupare pentru chirurgia oncologica pelvina si pentru tehnicile chirurgicale minimal…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, critica in termeni duri noul guvern condus de Ludovic Orban. Reația pesedistului vine dupa ce Klaus Iohannis a anunțat lipsa banilor de la Ministerul de Finanțe.Citește și: Reacții FULGER din PSD la anunțul lui Iohannis privind lipsa de bani:…