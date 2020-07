Aplicaţiile mobile au generat peste 50 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului La 50,1 miliarde de dolari au ajuns veniturile producatorilor de aplicatii in prima parte a anului, conform datelor furnizate de Sensor Tower. Cresterea fata de anul trecut este de 23.4%. A crescut, in acelasi timp, numarul instalarilor initiale (aplicatii descarcate pentru prima data de un utilizator). Acestea au ajuns la 71.5 miliarde, in crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 26,1%. Asa cum era normal, cele mai multe download-uri au fost contorizate in Play Store, magazinul oficial de aplicatii pentru Android - platforma care detine cea mai mare parte din piata. 53,2 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile masive generate de pandemie au dus deficitul bugetar la cinci luni la 38,84 miliarde lei, respectiv 3,59% din PIB Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,59% din Produsul Intern Brut dupa primele cinci luni ale acestui an, la 38,84 miliarde lei, informeaza vineri Ministerul…

- Rezultatele trimestriale ale celui mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, au depasit estimarile, dupa ce masurile de izolare adoptate pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19) au determinat din ce in ce mai multi oameni sa apeleze la cumparaturi online,…

- Platforma online a CNN a inregistrat audiențe istorice in plina pandemie. In Statele Unite ale Americii, in luna aprilie s-au inregistrat 173 de milioane de vizitatori unici, iar in martie numarul de vizitatori unici a fost de 184 de milioane. Este cel mai mare record din toate timpurile, se arata intr-o…

- Lansarea HBO Max pare sa intre in linie dreapta. Platforma, care va fi un competitor direct la Netflix, Amazon Prime Video și Disney +, se va lansa pe 27 mai, impreuna cu 10.000 de ore de conținut numai bun de urmarit in regim de binging. Printre producții se numara FRIENDS, The Big Bang Theory, Rick...…

- Dupa ce a testat-o vreme de 18 luni in Asia de sud-est si America Latina, gigantul american este pregatit sa lanseze Facebook Gaming pe Android si iOS. Aplicatia va facilita crearea stream-urilor video din jocuri, pe de o parte, si urmarirea acestora, intr-un mod similar sectiunii de jocuri…

- CEC Bank ofera clientilor acces direct la situatia taxelor, impozitelor si a amenzilor datorate catre autoritati direct din aplicatia Mobile Banking, prin interogarea si integrarea cu Ghiseul.ro. Banca permite si achitarea imediata a acestora, fara comisioane."CEC Bank a demarat inca de anul…

- Accesul direct la situatia taxelor, impozitelor si a amenzilor este posibil prin interogarea si integrarea cu Ghiseul.ro. ”CEC Bank a demarat inca de anul trecut mai multe initiative de digitalizare – precum lansarea platilor de pe mobil, deschiderea online a conturilor – si avem convingerea…

- Bogdan Neacșu: Numarul de utilizatori ai CEC Mobile Banking a crescut cu 95% Bucuresti, 02.04.2020 - CEC Bank, instituția financiara cu cea mai lunga tradiție și cea mai extinsa rețea din Romania, ofera din aplicația Mobile Banking, acces direct la situația taxelor, impozitelor și a amenzilor datorate…