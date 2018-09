Aplicații taxi. Bușoi, acuzații pentru Firea ”Putem vorbi despre o insistenta de neinteles a administratiei PSD-Firea in privinta "lamuririi" situatiei taxiurilor din Bucuresti, in conditiile in care este a treia oara cand Primarul General incearca sa scoata de pe piata aplicatiile online de tip agregator de taximetrie si sa le inlocuiasca cu clasicele dispecerate. Regulamentul promovat continuu de administratia PSD-Firea prevede ca toate taxiurile sa fie arondate unui dispecerat, ceea ce se traduce prin faptul ca aplicatiile online de taxi nu mai pot fi utilizate. Mai ramane posibilitatea utilizarii cel mult a aplicatiilor de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

