Aplicaţii injurioase Fostul meu coleg de scoala primara - astazi profesor la Facultatea de Automatizari-Calculatoare -, Etonel Morisca, s-a remarcat, de tanar, ca un foarte imaginativ inventator. In ultimii ani, s-a specializat pe masinarii inteligente (care comunica, in timp real, cu omul!) si, mai ales, pe diverse aplicatii telefonice interactive. Cica ar fi detinut, in postura de prototip, un radio de autoturism capabil sa-ti detecteze starea de spirit dupa miscarile pe care le faci - brus (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

