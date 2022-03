Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca va fi pusa la dispozitia celor interesati, incepand de duminica, o aplicatie prin care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei, pentru persoanele refugiate din Ucraina. ‘De astazi punem la dispozitia celor interesati…

- Refugiații ucraineni pot folosi o aplicație in care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei, astfel incat sa poata alege cele mai bune rute, a afirmat duminica, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Datele sunt furnizate in limba romana, engleza și ucraineana, pentru…

- Persoanele refugiate din Ucraina pot folosi o aplicație in care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei. Astfel, ele pot alege cele mai eficiente rute, a anunțat, duminica, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța o aplicație care prezinta coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei, pentru persoanele refugiate din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Guvernul a aprobat, sambata, acordarea de facilitati si gratuitati pentru cetatenii care vin din Ucraina, pentru transportul rutier, feroviar, naval si aerian. „Astazi a avut loc sedinta task-force-ului dedicat situatiei din Ucraina, urmata de o sedinta de Guvern in care a fost aprobata hotararea privind…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, ca garniturile CFR Calatori au fost suplimentate cu vagoane pentru a asigura calatoriile gratuite pentru refugiații din Ucraina. „S-au suplimentat toate garniturile de tren dinspre Suceava. Vin cinci garnituri de tren zilnic. Pe fiecare din…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…