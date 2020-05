Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) permite, din nou, accesul persoanelor interesate in arhivele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliara (OCPI) pentru consultarea carților funciare vechi. Decizia vine ca urmare a numarului mare de solicitari primite in ultima perioada.…

- Deși la nivel național numarul vanzarilor inregistrate in luna martie a scazut fața de anul trecut, județul Mureș inregistreaza o creștere, arata analizele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Mureș. Și in 2019 numarul de vanzari imobiliare in luna martie a fost in creștere in Mureș, județ…

- Oamenii de știința americani și chinezi au luat mostre din cel mai vechi ghețar din Tibet și au descoperit zeci de virusuri noi. E vorba despre virusuri necunoscute, noi pentru noi, dar posibil vechi de milioane de ani sau chiar mai mult, posibil inainte ca omul sa existe. De aceea, nici potențialul…

- In scopul prevenirii și limitarii raspandirii coronaviruslui (COVID-19), in perioada 12 – 31 martie 2020, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Alba sisteaza activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces in incinta oficiului urmand ca primirea sesizarilor,…