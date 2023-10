Stiri pe aceeasi tema

- Au fost anunțate vesti bune pentru soferii care transporta marfa in Portul Constanta! Cozile de tiruri care se formeaza la porti ar putea deveni istorie pentru șoferii de TIR. Iata ce presupune aplicația care ii scapa de aglomerație!

- Romania a devenit una dintre principalele rute de tranzit pentru cerealele din Ucraina, iar asta a condus la o supraaglomerare a Portului Constanța, dar și la nemulțumiri majore ale transportatorilor romani, informeaza Mediafax.Pe acest fond, transportatorii mai primesc o veste: accesul in portul…

- “Incepand de luni, accesul in portul Constanta al autovehiculelor de transport marfa cu masa maxima ce depaseste 12 tone va fi permis doar in baza rezervarii realizate in cadrul aplicatiei informatice Solutie completa de management si automatizare acces camioane in Portul Constanta, conform prevederilor…

- Captura record de droguri in Portul Constanța! 186 de kilograme de substanțe interzise care, potrivit infomațiilor, ar fi trebuit sa ajunga in Ucraina au fost gasite de oamenii legii. DIICOT face percheziții la traficantii de stupefiante de mare risc care scoteau drogurile din Romania.

- In vara acestui an, focșaneanul Ovidiu Jora a pus bazele Laboratorului de Tehnologie din Focșani, „un proiect de educatie in tehnologie pentru copii și adolescenți cu varsta intre 9 și 16 ani, dar și pentru adulți, inițiativa binevenita pentru a completa nevoia de cursuri de robotica și programare din…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat, intr-un container sosit din China, peste 2.600 de perechi de incaltaminte tip sport, Alexander McQueen, susceptibile de a fi contrafacute.

- Conducatorii auto risca amenzi mari daca nu respecta legea. Este vorba despre șoferii proprietari de terenuri. In cazul in care aceștia nu iși curața terenurile de ambrozie sau alte buruieni, oamenii vor fi sancționați de catre autoritați. Cum trebuie sa acționeze proprietarii de terenuri, daca nu vor…

- Marcel Ciolacu a transmis ca odata cu promulgarea Legii Anastasia, inițiata de PSD, șoferii bauți, drogați sau fara permis care produc accidente mortale nu mai scapa de inchisoare. Ce spune Legea Anastasia? Savarșirea omorului din culpa de catre un șofer care a condus fara permis, sub influența alcoolului…