Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte va ninge in București, iar stratul de zapada care se va depune putand ajunge la 15 centimetri. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de zero grade Celsius, transmite...

- Meteorologii prognozeaza o vreme inchisa pentru Capitala in urmatoarele patru zile, cu precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, vant moderat si temperaturi maxime de pana la 4 grade Celsius. Potrivit prognozei publicate, sambata, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in perioada 9 ianuarie,…

- Se schimba vremea, in Bucuresti, in urmatoarele zile, unde se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar maxima nu va mai depasi zero grade Celsius, conform datelor publicate, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, pe parcursul intervalului 8 ianuarie,…

- Vreme deosebit de calda in urmatorul interval de timp, cu valori termice care vor urca luni pana la 16 grade Celsius in sud-estul tarii, in timp ce in Bucuresti se vor atinge 14 grade. PROGNOZA METEO. Sambata, vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit in prima decada a lunii ianuarie, astfel…

- Temperatura maxima din Capitala va ajunge luni la 14 grade Celsius, arata meteorologii in prognoza speciala pentru București. Potrivit specialiștilor, luni, vremea in Capitala se va incalzi semnificativ, astfel ca temperatura maxima va fi in jur de 14 grade, cu mult mai ridicata decat in mod…

- Meteorologii anunța vreme mohorata cu ploi și temperaturi de 8 - 9 grade pentru București. Conform prognozei meteo speciale pentru Capitala, emisa joi, incepand din aceeași zi, de la ora 11:00 pana vineri dimineața, vremea se va menține inchisa și se va incalzi, relateaza Mediafax. Temporar…

- METEO. Ultimele zile cu temperaturi ridicate. Un val de aer rece vine peste Romania! Noiembrie a inceput cu vreme blanda de toamna și valori termice ridicate pentru aceasta perioada. Insa, in zilele urmatoare, o masa de aer rece va aduce o scadere a temperaturilor. Maine și poimaine, vremea va ramane…

- PROGNOZA SPECIALA PENTRU INTERVALUL 30.10.2020 ORA 13:00 - 01.11.2020 ORA 16:00 ZONA BUCUREȘTI VINERI 30.10.2020 ORA 13:00 - 31.10.2020 ORA 08:00Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros si trecator va ploua, in general slab. Vantul va sufla slab șimoderat. Temperatura maxima…