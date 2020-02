Aplicație cu care, în 4 secunde,se pot blura fețele din orice filmuleț pentru a scăpa de amenzi datorate GDPR Creata de o companie romaneasca Daca ai facut un filmuleț cu telefonul, lucrezi in mass-media și realizezi reportaje filmate sau ești managerul de securitate al unui obiectiv supravegheat video, trebuie sa știi ca, in cazul folosirii sau publicarii unor imagini neprelucrate cu chipurile oamenilor care apar in filmari și care nu și-au dat explicit acordul sa apara in materialul tau, te pasc amenzi usturatoare. Pentru a putea transmite materiale filmate cu rol de informare a cetațenilor sau a prietenilor din social media in timp scurt sau pentru a securiza un anumit perimetru in conformitate cu… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Compania romaneasca de tehnologie Softrust Vision Analytics a dezvoltat prima soluție integral autohtona de anonimizare a imaginilor video, SeVA GDPR, care este bazata pe algoritmi cu inteligența artificiala, care ajuta la securizarea imaginilor, potrivit prevederilor GDPR, se arata intr-un comunicat…

