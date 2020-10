Aplicație care supraveghează purtarea obligatorie a măștii Aplicația conceputa de Starbyte demonstreaza și daca masca este purtata corect. Mecanismul utilizeaza algoritmi de detecție și recunoaștere ale feței, potrivit Europa FM. Nicușor Dan a fost in sfarșit validat la Primaria Capitalei. Decizia este definitiva Astfel, ea poate diferenția persoanele care poarta masca de cele care nu poarta, iar atunci cand camera surprinde o persoana care nu se conformeaza, o notificare va fi trimisa administratorului/responsabilului. Legea prin care Teodorovici vrea sa salveze de la demolare terasele construite ilegal pe litoral, in Comisie Notificarea va fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

O aplicație realizata de o companie din Romania arata in timp real daca vizitatorii sau angajații unei companii sau ai unei instituții poarta masca de protecție. De asemenea, aplicația demonstreaza daca masca este purtata corect. Mecanismul utilizeaza algoritmi de detecție a feței, conform Mediafax.

