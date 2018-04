Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane care utilizeaza renumita aplicație vor fi afectate de noile norme europene. Serviciul detinut de gigantul Facebook va intari regulile pentru utilizatorii din Europa. Astfel, varsta minima de la care poti sa folosesti aplicația se va majora de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma…

- Uniunea Europeana pregateste contracararea retelor de socializare online acuzate ca raspandesc "stiri false", Bruxellesul avertizand ca scandaluri precum utilizarea in scop electoral a datelor Facebook risca "subminarea sistemelor democratice" inaintea

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Europarlamentarul Gabriela Zoana pare sa calce pe urmele Elenei Basescu, Gigi Becali sau Grapini in ce privește declarațiile din cel mai inalt for politic european. Pentru acuratețe, redam integral declarația publicata de Zoana pe pagina sa de Facebook: ”Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- „Pentru urmatoarele 3 zile ma voi afla la Bruxelles, unde voi avea mai multe intalniri cu oficiali din cadrul institutiilor europene, atat la nivel de Parlament European, Comisia Europeana, cat si Consiliul UE. Printre discutiile programate vor fi si cele cu reprezentantii unor formatiuni politice europene,…