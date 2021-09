Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Paralimpic a anunțat ca Zakia Khudadadi si Hossain Rasouli, cei doi sportivi paralimpici afgani care nu au putut face initial deplasarea la Tokyo din cauza preluarii puterii de catre talibani in tara lor, au ajuns sambata in Japonia , relateaza AFP, citata de Agerpres. Evacuati…

- Alexandru Mihaita Novac si Catalin Chirila sunt ultimii sportivi romani care vor evolua la Jocurile Olimpice de a Tokyo, sambata, in penultima zi a competitiei din capitala Japoniei. Novac este calificat in finala probei de aruncare a sulitei, in timp ce Chirila va lua startul in semifinalele probei…

- Larisa Iordache va lupta pentru medalie în finala de marți de la bârna la JO Tokyo 2020, dar veștile venite din capitala Japoniei nu sunt deloc bune. Gimnasta accidentata la metatarsiene nu poate sa se antreneze normal și are dureri la piciorul stâng. În vârsta…

- Degringolada organizatorica de la Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) condus de tandemul Maihai Covaliu- George Boroi a devenit o obișnuința, iar ceea ce s-a intamplat inainte de plecarea catre Tokyo intrece orice imaginație. Grosul delegației Romaniei s-a deplasat cu charter catre Tokyo pentru…

- Veste trista pentru fanii tenisului romanesc. Sorana Cirstea și Simona Halep nu vor putea sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo. Cine este faimoasa sportiva care rupe tacerea și spune care este adevaratul motiv pentru care cele doua jucatoare nu vor merge la evenimentul gazduit…

- ​Componentii lotului olimpic de fotbal sunt testati zilnic pentru Covid-19, pe toata durata Jocurilor Olimpice, în Japonia. Metoda e diferita fata de de cele utilizate de obicei în România: fiecare jucator si membru al staff-ului furnizeaza dimineata proba de saliva pentru analiza,…

- Ion Țiriac, anunț devastator despre Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cum o nenorocire nu vine niciodata singura, se pare ca la fel sta situația și in privința delegației Romaniei pentru Olimpiada de vara ce va avea loc intre 23 iulie – 8 august in capitala Japoniei. Omul de afaceri a dat de știre ca echipa…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman și TVR au pus la punct ultimele detalii legate de Jocurile Olimpice. Televiziunea naționala va transmite in direct, peste o luna, 220 de ore din Olimpiada de la Tokyo, in special de la competițiile unde sunt calificați sportivii romani. Pana acum, 95 de sportivi romani…