Stiri pe aceeasi tema

- S-a lansat aplicația Apuseni, o inițiativa unica pentru promovarea turismului in Munții Apuseni S-a lansat aplicația Apuseni, o inițiativa unica pentru promovarea turismului in Munții Apuseni. Din 4 iulie, turiștii romani și straini pot sa descopere noi destinații de calatorie in inima Munților Apuseni…

- • Prezența plantei pe domeniul public se poate semnala la dispeceratele unor instituții publice Potrivit unui comunicat, municipalitatea ploieșteana informeaza cetațenii cu privire la prevederile legislative privind combaterea buruienii ambrozia, potrivit careia, proprietarii sau deținatorii de terenuri,…

- Dupa trei luni de testare in Beta și mai bine de un an de dezvoltare, aplicația EVO a fost oferita spre acces publicului larg. Aceasta poate fi listata gratuit pe App Store și Google Play. EVO este aplicația unica de interacțiune a cetațenilor cu statul. Disponibila pe iOS și Android, aceasta urmeaza…

- Ion Tudose este un primar devotat locuitorilor comunei Buda, care și-a luat un angajament ferm pentru progresul comunitații pe care o gospodarește. Pe parcursul mandatelor sale, incepand din 2012, el și-a demonstrat orientarea catre progres și eficiența administrativa, prin numeroasele sale realizari.…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de 1 Mai celor care muncesc fara intrerupere pentru a asigura servicii publice esentiale, fie ca sunt la stat sau in privat, precizand ca ”efortul lor este pretuit” si ca va lupta in continuare pentru ca veniturile lor sa creasca. Ciolacu s-a aflat miercuri,…

- CE demareaza procedura de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei și a unor avize Bulgariei și Spaniei pentru nerespectarea legislației pentru achizițiile publice.

- Campania frauduloasa de apeluri telefonice in care atacatorii se prezinta drept angajati ai Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) continua, avertizeaza specialistii institutiei, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, potrivit Agerpres. “Persoana este contactata de pe un numar…