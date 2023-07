Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Nicolae Ciuca ar fi primit mai multe sesizari cu privire la „azilele groazei”, relateaza Digi24. Potrivit unui document citat de publicație, Centrul de Resurse Juridice a transmis prima data pe 1 martie un memoriu pentru a-i cere premierului sa preia coordonarea.

- Ministrul Muncii spune ca demisia sa, ceruta in scandalul „azilelor groazei”, „nu conteaza”, in schimb, "conteaza foarte mult ce o sa facem de acum incolo", potrivit Hotnews.ro.Intrebat, marți, 11 iulie, de jurnaliști, cum raspunde cererilor de demisie in scandalul privind abuzurile din caminele din…

- "Centrul de Resurse Juridice monitorizeaza prin vizite neanuntate, de aproape 20 de ani, modul in care sunt respectate drepturile omului in institutiile privative de libertate in care se afla persoane cu dizabilitati.In perioada cuprinsa intre septembrie - noiembrie 2022 am vizitat neanuntat 3 centre…

- Un proiect important care a trecut de aprobarea guvernului in ședința din data de 24 mai vizeaza debirocratizarea inmatricularilor. Autoritațile au precizat ca sunt peste 1,6 milioane de operațiuni, peste 1,5 milioane de cetațeni romani care doar anul trecut a trebuit sa mearga la ghișee pentru a-și…

- Doi adulti si un copil au murit in accidentul rutier produs, luni, pe DN2 (E85), in localitatea Secuieni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. "Victimele erau in acelasi autoturism", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa. Cele trei victime…

- Mii de oameni sunt asteptati, sambata si duminica, pe Campia Libertatii din Blaj, la manifestarile organizate de autoritatile locale si judetene la implinirea a 175 de ani de la Marea Adunare Nationala din 3/15 mai - 5/17 mai 1848.Potrivit unui comunicat transmis, marti, AGERPRES, de catre Centrul…