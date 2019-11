PRESSALERT.ro a sarbatorit 10 ani de la publicarea primului articol pe site prin lansarea noii aplicații pentru mobil, iar de astazi aceasta este disponibila, gratuit, și in AppStore, pentru utilizatorii produselor Apple. Aplicația PRESSALERT este, de asemenea, disponibila și in Google Play Store, pentru utilizatorii Android. „Este un pas normal și ne dorim ca prin […] Articolul Aplicația PRESSALERT.ro, disponibila acum in AppStore pentru utilizatorii Apple, dar și in Google Play pentru utilizatorii Android. Cum poți caștiga 101 premii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .