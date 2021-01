In continuarea eforturilor de digi-talizare si simplificare a raportarilor fiscale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala pune la dispozitia contribuabililor aplicatia pentru completarea in format electronic a formularului 094. Acesta va fi disponibil incepand din data de 20 ianuarie a.c., pe site-ul agentiei, www.anaf.ro, sectiunea Servicii online/Declaratii electronice / Descarcare declaratii.Persoanele […] Articolul Aplicatia pentru completarea Formularului 094 in format electronic este disponibila pe www.anaf.ro, incepand cu data de 20 ianuarie a aparut prima data pe Ziarul Dambovita -…