Aplicaţia NATO "Poseidon 21" organizată de Forţele Navale Române începe Aplicatia NATO "Poseidon 21" organizata de Fortele Navale Romane incepe Fortele Navale Române (FNR) organizeaza în perioada 26 februarie – 6 martie aplicatia NATO ‘Poseidon 21’, primul exercitiu multinational întrunit din anul 2021, desfasurat în Marea Neagra, la care participa peste 700 de militari români si straini, care vor utiliza 13 nave militare, noua aparate de zbor, o autospeciala de interventie pirotehnica si un robot subacvatic telecomandat, informeaza un comunicat de presa transmis de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

