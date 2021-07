Aplicaţia folosită pentru stocarea „paşaportului verde“ în Austria, probleme de securitate Aplicatia folosita pentru stocarea ”pasaportului verde” de coronavirus in Austria are probleme de securitate, au avertizat experti citati miercuri de dpa. Codul QR poate fi falsificat relativ usor, a relatat portalul de stiri futurezone.at , citand studenti de la Universitatea de stiinte aplicate din Hagenberg. Persoanele care s-au testat, s-au vaccinat ori s-au recuperat dupa COVID-19 isi pot salva dovada acestui statut in aplicatie, iar pentru aceasta trebuie sa scaneze un cod QR, care poate fi descarcat pe documente oficiale de pe portalul Ministerului Sanatatii. Or, potrivit studentilor din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sosesc din Romania pot intra in Bulgaria fara a fi obligate sa prezinte alte documente, cu exceptia documentelor de calatorie – carte de identitate sau pasaport, arata un comunicat al MAE. Noile masuri se aplica pana la data de 31 iulie. Potrivit informatiilor publicate de autoritatile…

- Persoanele cu diabet care au probleme cu somnul au șanse cu 87% mai mari sa moara din orice cauza in urmatorii noua ani decat persoanele fara diabet sau fara probleme de somn, arata datele unui nou studiu, potrivit CNN.

- Premierul Florin Cițu spune ca daca ne vaccinam in numar cat mai mare, ar trebui sa nu avem un val patru al epidemiei cu probleme. ​„Toata familia trebuie sa fie vaccinata pentru a scapa de aceasta pandemie. Daca ne vaccinam in numar cat mai mare, ar trebui sa nu avem un val 4 cu probleme”, a afirmat…

- Google inca nu a oferit o actualizare pentru aplicația care cauzeaza erorile. Totuși, se pare ca exista mai multe metode prin care problema se poate rezolva intrucat dezactivarea aplicației "Google" nu este cea mai buna soluție, scrie mobilissimo.ro . In primul rand, puteți incerca o restartare a smartphone-ului. Daca…

- Doi cercetatori și patru studenți de la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca se duc in Galapagos pentru a studia leii de mare, intr-un proiect demarat, in premiera, cu cercetatori din cadrul Universitații San Francisco din Quito, Ecuador, in Arhipeleagul Galapagos. Proiectul…

- Premierul Florin Citu spune ca persoanele care s-au tratat acasa vor primi certificat COVID-19. Condiția este insa ca acestea sa fie in baza de date a DSP. „Am intrebat si eu acest lucru, sa stiti. Mi s-a spus ca nu putem sa includem decat persoanele care sunt in baza de date. Deci, daca s-au tratat…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca persoanele care nu se afla in baza de date DSP ca au trecut prin boala COVID nu vor fi incluse in certificatul digital, care va fi operational de la 1 iulie, informeaza Agerpres. Florin Citu a precizat ca persoanele care au trecut prin boala, dar sunt in baza de date…

- Biserica Ortodoxa Româna (BOR) ar trebui sa fie mai activa în campania de vaccinare anti-Covid-19, pentru ca este vorba de o problema de securitate naționala, a declarat la RFI vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților Adrian Wiener (USR-PLUS).”Biserica Ortodoxa…