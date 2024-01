Aplicația eSky - Viitorul planificării călătoriilor fără probleme In prezent, calatoriile sunt din ce in ce mai accesibile, dar pot fi și din ce in ce mai sofisticate, iar acest lucru se datoreaza mai ales instrumentelor pe care tehnologia le pune la dispoziție pentru organizarea și gestionarea unei aventuri de orice fe Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion sufera de sindromul omului rigid, o boala autoimuna care ii afecteaza controlul muscular. Sora sa, Claudette Dion, a declarat ca Celine lupta intens impotriva bolii, dar viitorul carierei sale muzicale este incert. Celine a anulat turnee din cauza spasmelor musculare severe și persistente,…

- Expertul in politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Veaceslav Ionița, spune ca in acest an, Guvernul Republicii Moldova se confrunta cu probleme majore in cea ce privește incasarile bugetare, in special din TVA. Potrivit expertului economic, in anul…

- Experti internationali si locali renumiti isi impartasesc cercetarile si experientele privind dezvoltarea urbana sustenabila in cadrul conferintei „The Future of Transylvanian Cities”.

- Selecționerul elvețienilor, Murat Yakin, nu se poate baza miercuri seara pe fundașul lui Newcastle United, Fabian Schaer, indisponibil din cauza unor probleme musculare. Tabloidul Blick sugereaza ca Israelul i-a incheiat cariera la naționala lui Yakin și i-ar putea influența decisiv și viitorul pe banca…

- Intr-un raport publicat recent, Curtea de Conturi Europeana (CCE) iși exprima ingrijorarea cu privire la efectul acțiunilor prevazute de UE pentru viticultori. Politica vitivinicola a UE nu reușește sa raspunda obiectivelor de mediu și, in plus, masurile aferente nu reușesc nici ele sa vizeze in mod…

- Horoscop pentru miercuri, 11 octombrie. O zodie are parte de tensiuni in relație, iar un nativ e bantuit de erorile din trecut. Lorina, astrologul Click!, are toate previziunile pentru cele 12 zodii.

- Fostul atacant al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ciprian Marica, a fost amendat cu 1.450 de lei si a ramas fara permis de conducere pentru 30 de zile. Marica a fost prins de politistii rutieri din Bucuresti ca nu a respectat culoarea rosie a semaforului, in Sectorul 1 din Bucuresti, si nu avea…

- Printre afecțiunile grave ce pot fi provocate de utilizarea unor produse precum Wegovy, Ozempic, Saxenda sau Victoza sunt paralizia stomacului, pancreatita și obstrucțiile intestinale, potrivit studiului citat de CNN Health .Analiza a constatat ca riscurile este relativ mic, aproximativ 1% dintre persoanele…