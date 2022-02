Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul avertizeaza ca situația de langa granițele Rusiei ar putea escalada in orice moment. Separațiștii pro-ruși din estul Ucrainei și forțele guvernamentale ucrainene s-au acuzat reciproc ca au deschis focul unul asupra teritoriului celuilalt.

- „Suntem ingrijorati ca Rusia incearca sa fabrice un pretext pentru un atac armat impotriva Ucrainei. Intentiile Rusiei inca nu sunt clare", a declarat seful NATO presei, dupa o reuniune de doua zile a ministrilor Apararii din Alianta la sediul de la Bruxelles.De asemenea, Stoltenberg a mai atras atentia…

- Ucraina a acuzat astazi forțele separatiste susținute de Rusia ca au bombardat un sat controlat de trupele guvernamentale ucrainene și ca au lovit o școala de acolo, in aceasta dimineața. Forțele armate ale Ucrainei au declarat ca separatiștii au tras asupra satului Stanytsia Luhanska, situat in sud-estul…

- Președintele Joe Biden va face, marți, la 22:30 (ora Romaniei), o declarație despre negocierile cu Rusia privind situație in desfașurare din Ucraina, in condițiile in care Kremlinul a anunțat o retragere parțiala a trupelor pe care le-a adus langa granițele ucrainene.

- Rapoarte neconfirmate sustin ca Biroul Președintelui Ucrainei a pregatit un plan care presupune evacuarea principalelor autoritați ale țarii la Lviv in cazul unei invazii ruse, informeaza GLOBAL Telegram. Situația este tensionata in țara vecina, de unde marii oligarhi ucrainieni pararesc țara…

- Suntem ingrijorati”, spune Mircea Geoana despre situatia din Ucraina. „Si pentru asta luam masuri de vigilenta, de prudenta, fara o eventuala escaladare. […] Dar incurajam si dialogul cu Rusia si diplomatia”, potrivit postului francez de televiziune France24. Numarului doi din NATO sustine ca in interiorul…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anunsat luni noi manevre comune cu Rusia care vor avea loc în februarie, denunțând o consolidare a desfasurarilor militare ale vecinilor sai din cadrul NATO, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Am prevazut sa organizam aceste exercitii în…

- Armata elvetiana a interzis utilizarea aplicației Whatsapp in timpul operațiunilor de serviciu, preferand in schimb un serviciu de mesagerie național, considerat mai sigur in ceea ce privește protecția datelor, a confirmat joi un purtator de cuvant al instituției, potrivit agenției France Presse, citata…