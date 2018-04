Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online detinut de Facebook Inc, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare,…

- Guvernul francez construieste un serviciu propriu de mesagerie criptata din cauza temerilor ca entitati straine ar putea spiona conversatii purtate intre oficiali de la varful statului, a indicat luni Ministerul pentru Societatea Digitala, transmite Reuters.In jur de 20 de oficiali si functionari…

- Directorul executiv al serviciului de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a anuntat vineri ca aceasta aplicatie va folosi sisteme integrate pentru a putea ocoli interdictia impusa anterior in cursul aceleiasi...

- Tribunalul Districtului Taganski din Moscova a decis sa blocheze aplicația mobila de mesagerie Telegram pe teritoriul Rusiei, transmite Radio Liberty. Potrivit deciziei instanței, accesul la mesagerie trebuie sa fie blocat „pana cand compania Telegram LLC va transmite FSB cheile de criptare ale mesajelor”.…

- Autoritatea de reglementare a telecomunicatiilor din Rusia a sesizat vineri justitia pentru a cere blocarea aplicatiei de mesagerie Telegram, care a refuzat sa furnizeze serviciilor de securitate ruse (FSB) cheile de decriptare care sa permita citirea mesajelor utilizatorilor, informeaza AFP. Intr-un…

- Pe site-ul TechCrunch de știri, Natasha Lomas anunta: Telgram a fost scos din magazinul online deoarece nu ar fi respectat recomandarile Apple, conform carora toate aplicațiile trebuie sa aiba sisteme de filtru și blocare, precum și modalitați de a elimina rapid conținutul ofensator.