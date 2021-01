Aplicaţia de dating Grindr riscă o amendă record în Norvegia pentru distribuirea ilegală de date Aplicatie de dating Grindr risca o amenda record de 100 de milioane de coroane (9,6 milioane de euro) in Norvegia pentru distribuirea ilegala de date, a anuntat marti autoritatea norvegiana de protectie a datelor, Datatilsynet, potrivit AFP.



Grindr, care se prezinta drept "cea mai mare retea mondiala de dating pentru persoane gay, bi, trans si queer", este acuzata ca a distribuit coordonatele GPS si elemente de profil ale utilizatorilor sai catre diversi terti in scopuri de marketing.



"Concluzia noastra preliminara este ca Grindr a furnizat date personale ale utilizatorilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

