Aplicatia CPQ StudioScope: analiza de profitabilitate gata intr-un click Care este cel mai greu de atins obiectiv in compania dumneavoastra? Atragerea clientilor cu oferte competitive? Un flux de lucru rapid si eficient in aprobarea discounturilor si pachetelor de servicii negociate? O evaluare rapida a profitabilitatii fiecarei oferte? Echipa Ingenio are un raspuns pentru toate aceste provocari: aplicatia CPQ StudioScope.



Goana dupa discounturi vs. nevoia de a lansa oferte profitabile



Fie ca lucrati in domeniul bancar, telecom, medical, de investitii sau asigurari, aveti de rezolvat o ecuatie complexa: atragerea unui numar mare de clienti prin oferte… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

