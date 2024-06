Stiri pe aceeasi tema

- O persoana cu complicații anterioare de sanatate care a contractat gripa aviara a murit in Mexic in aprilie. Sursa expunerii la virus nu era cunoscuta, a anunțat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații.OMS a spus ca riscul actual de apariție a virusului gripei aviare pentru populația generala este…

- Un focar de rujeola a fost inregistrat recent, in raionul Singerei, cu 11 cazuri de imbolnaviri la copii, dintre care 10 sunt din aceeași familie. Datele au fost prezentate de Agenția Naționala pentru Sanatate Publica, care precizeaza ca niciunul dintre ei nu a fost vaccinat, din motivul apartenenței…

- 16 persoane au decedat din cauza virusului rujeolic de la inceputul anului trecut – cea mai recenta victima este un copil de doi ani, nevaccinat antirujeolic si care suferea de obezitate morbida. Datele INSP arata ca au fost confirmate cazuri in toate judetele tarii si in municipiul Bucuresti. Cele…

- In Republica Moldova, sub supravegherea medicilor sint 50 copii și 170 de maturi care sufera de hemofilie. Datele au fost facute publice de Ministerul Sanatații in contextul marcarii Zilei mondiale a hemofiliei, noteaza Noi.md. Potrivit MS, evenimentul are scopul de a informa și sensibiliza opinia publica…

- Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat anul trecut, in condițiile in care populația varstnica de 65 ani și peste a depașit cu peste 27,5% populația tanara de 0-14 ani, potrivit celor mai noi date comunicate de Institutul Național de Statistica, publicate vineri. The post SPERANȚA DE VIAȚA…

- Potrivit datelor oferite recent de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, anul trecut rata incidentei tuberculozei a fost de 48/100.000 de locuitori, fiind inregistrate 9.572 de cazuri, dintre care 429 la copii. Datele au scos la iveala ca anul 2023 a fost al treilea an consecutiv…

- 75% dintre copiii cu dentitie primara prezinta carii, conform unei cercetari derulate de Institutul de Sanatate Publica in scoli din 36 de judete din Romania. In luna martie, DSP Dolj deruleaza campania de informare, educare, comunicare „Cu un zambet mai aproape de sanatate!” a carei tema urmareste…