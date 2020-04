Aplicația care te poartă într-o destinație turistică celebră. Cum poți explora munții de la distanță Agentia nationala de turism din Feroe a lansat o aplicatie prin care turiștii pot face turul insulelor virtual, prin intermediul unui localnic. Din spatele unui dispozitiv, tableta, computer sau telefon mobil, utilizatorii aplicației pot controla mișcarile ghidului și ii pot da indicații in timp real, despre locurile pe care doresc sa le viziteze. Echipamentul folosit de ghid include o camera video care prezinta peisajul local. Astfel, turiștii virtuali pot explora munții, pot vizita cascadele spectaculoase sau pot vizita casele tradiționale. Un asemenea tur virtual dureaza aproximativ o ora și… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

