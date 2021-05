Stiri pe aceeasi tema

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au condamnat dur, in cursul reuniunii Consiliului European, atitudinea regimului din Belarus, care a fortat aterizarea unui avion pentru arestarea unui jurnalist disident, si au exprimat sustinere pentru impunerea de noi sanctiuni.…

- Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat ca ar dori sa ințeleaga acțiunile Statelor Unite, care au anunțat noi sancțiuni impotriva proiectului ”Nord Stream-2” pe fondul declarațiilor privind intențiile de organizare a unei intalniri a președinților celor doua țari, relateaza…

- Administratia Biden urmeaza sa anunte, posibil chiar de luni, ca a ajuns la un acord provizoriu cu Uniunea Europeana cu privire la tarifele vamale suplimentare impuse la importurile de otel si aluminiu, ceea ce va permite unor produse americane, precum bourbon, sa evite plata unor tarife vamale majorate…

- Guvernul american al lui Joe Biden a anuntat joi o serie de sanctiuni financiare impotriva Rusiei si expulzarea a zece diplomati rusi, drept raspuns la o serie de atacuri cibernetice si la ingerinte in alegerile prezidentiale din 2020, actiuni atribuite Moscovei, relateaza AFP si dpa.

- Deciziile anunțate joi ilustreaza inasprirea tonului Washingtonului in relația cu Moscova, dupa venirea la putere a președintelui Joe Biden, scrie Associated Press. Casa Alba a anunțat joi expulzarea a zece diplomați ruși și impunerea de noi sancțiuni impotriva Moscovei.Masurile sunt luate in semn de…

- ”Este cu siguranta potrivit sa respingem asemenea actiuni din partea celor care pretind in mod mincinos ca sunt campionii drepturilor omului, aceiasi care, din motive politice, nu doar au ramas muti in fata incalcarii drepturilor poporului iranian prin regimul ilegal al sanctiunilor ilegale impuse de…

- Administrația Președintelui SUA, Joe Biden, a finalizat o revizuire a acțiunilor atribuite Rusiei, care, potrivit Washingtonului, sint ostile, și examineaza acum posibilitatea de a expulza diplomații ruși și de a impune sancțiuni noi. Acest lucru a fost relatat miercuri de Bloomberg cu referire la surse.…

- Denunțand o “anexare de facto” a Cisiordaniei de catre Israel, 442 parlamentari din țari europene au chemat – intr-o scrisoare consultata de “Le Figaro”- țarile lor sa profite de venirea lui Joe Biden la Casa Alba pentru a se mobiliza impotriva colonizarii teritoriilor palestiniene ocupate. “Evenimentele…