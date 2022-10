Stiri pe aceeasi tema

- Fostul campion mondial la șah, Gari Kasparov, este de parere ca exista o singura modalitate pentru a pune capat razboiului din Ucraina. „Singura modalitate de a pune capat acestui razboi este ca Ucraina sa fie eliberata. Nu exista alta cale. Orice spune altceva nu inețele ce se intampla acolo sau are…

- 140 de mii de nume ale romanilor care au semnat impotriva legilor justiției, calcate in picioare de parlamentari, la intrarea in Plen Un covor cu peste 143.000 de semnaturi stranse prin campania ,,Toți pentru Justiție’’ a fost intins de echipa Declic in fața Plenului Senatului Romaniei. Acțiunea a avut…

- Ce il leaga pe ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco de acest Robu?, se intreaba fostul primar Dorin Chirtoaca, pe pagina sa de Facebook . Cum este sa ii mulțumești celui care a fost servitorul lui Plahotniuc, care a semnat pentru susținerea mafioților pe 13 iunie 2019 (declarația este anexata) și…

- Tot mai mulți interlopi romani deosebit de periculoși au reușit sa ajunga pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Cu toate ca au patruns ilegal pe teritoriul SUA, aceștia nu se ascuns și sunt foarte activi pe site-urile de socializare.

- "Coruptia din sistem, principalul impediment in calea aplicarii legii" Maia Sandu: Foto: presedinte.md Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat astazi ca de succesul reformei justiției depinde cât de repede va deveni țara sa membra cu drepturi depline a Uniunii Europene.…

- Hotarirea Tribunalului Arbitral de la Stockholm, Suedia, in cauza pornita de catre Komaksavia impotriva Republicii Moldova pe 15 mai 2020, este una „finala”. Alta hotarire in aceasta cauza de arbitraj nu poate fi și nu va fi emisa, a precizat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco. Potrivit acestuia,…

- Astazi, 5 august, noua procuroara-șefa a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin a depus juramantul in fața membrilor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), in cadrul ședinței, transmite Realitatea.md . Menționam ca Veronica Dragalin și-a inceput activitatea la, 1 august in cadrul instituției,…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, ar urma sa efectueze marti o vizita in Taiwan, au declarat pentru Reuters doua persoane familiarizate cu chestiunea, in timp ce China a avertizat ca armata sa "nu va sta fara sa faca nimic" daca politiciana americana se va deplasa in insula…