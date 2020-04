Stiri pe aceeasi tema

- La Suceava a fost lansata campania „Fondul de Solidaritate - Fii aproape de departe", o inițiativa civica care are ca scop sprijinirea persoanele varstnice fara familie sau fara alte forme de sprijin. Au raspuns apelului la solidaritate Televiziunea Intermedia, o parte din societatea ...

- UNICEF in Romania lanseaza campania „Salveaza vieți in siguranța” in vederea strangerii de fonduri destinate achiziționarii de echipamente de protecție speciala pentru profesioniștii din domeniul serviciilor de asistența sociala și medicala, servicii esențiale pentru copiii vulnerabili din Romania și…

- Lupta impotriva virusului Covid 19 este sprijinita si in localitatea constanteana Cumpana, unde s a implicat si Clubul Sportiv Victoria Cumpana, care a initiat o campanie de donatii. "Fii solidar, contribuie si tu la sanatatea semenilor nostri Clubul Sportiv Victoria Cumpana a initiat campania de donatii…

- Lupta politica se incinge in sectorul 2, acolo unde sunt 2 candidați cerți: actualul viceprimar, liberalul Dan Cristian Popescu și fostul edil, plecat in catușe de la primarie, Neculai Onțanu.Onțanu a apelat la ajutorul lui Ilie Ciuclea, patronul SUPERCOM, firma de salubrizare din sectorul…

- Generalul Marin Dragnea, veteran de razboi, a murit la varsta de 96 de ani. "S-a stins din viata veteranul Marin Dragnea. Generalul Marin Dragnea a luptat sub drapelul Romaniei din prima si pana in ultima zi a celui de-Al Doilea Razboi Mondial si a slujit Armata Romaniei aproape 50 de…

- In cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Teleorman se afla in desfașurare Campania naționala privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, masurile necesare pentru asigurarea securitații și protecția lucratorilor care iși desfașoara activitatea in…

- Reprezentanții USR Timișoara și-au stabilit, sambata, lista candidaților pentru Consiliul Local Timișoara, la alegerile locale ce vor avea loc in acest an, precum și ordinea in care aceștia vor aparea pe lista. Candidatul USR la Primaria Timișoara, Dominic Fritz, a declarat ca acest moment marcheaza…