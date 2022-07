Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea va fi numit probabil la conducerea Ministerului Agriculturii, chiar daca tot mai multa lume vorbește de faptul ca ar fi avut și el un rol in povestea demiterii lui Adrian Chesnoiu. De fapt, la mijloc ar fi fost vorba de angajarea unui aporpiat al familiei Daea pe un post din Ministerul Agriculturii,…

- Unul dintre candidații pentru șefia Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale se relaxeaza in aceste zile intr-o locație de fițe din afara Romaniei. Fostul ministru al Agriculturii din era Dragnea, Petre Daea, a ales sa iși incarce bateriile impreuna cu cea de a doua soție, Camelia Luchian, cu…

- Perioada de valorificare a producțiilor realizate prin „Programul Tomata” ar putea sa fie prelungita pana la 1 iulie, in loc de 10 iunie, cum fusese prevazut inițial, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, care a elaborat un proiect de act normativ in acest sens. „Sunt in permanent…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat ca va implementa o platforma de baze de date care sa centralizeze stocurile de produse agroalimentare detinute de producatori, depozitari, procesatori si comercianti. MADR va implementa o platforma de baze de date, actualizata periodic,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va avea la dispoziție fonduri de 95,152 milioane de lei pentru dezvoltarea si extinderea sistemului informatic, in vederea gestionarii cererilor de plata, finantarea fiind realizata de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.…

- La Barcelona are loc zilele astea Seafood Expo Global/Seafood Processing Global – SeaFood Expo, practic, spun organizatorii, cel mai mare targ de pește și de fructe de mare din lume. La eveniment participa peste 2.000 de companii expozante din 89 de țari și, conform estimarilor din anii trecuți, aici…

- Importurile de titei s-au ridicat, in perioada mentionata, la 1,272 milioane tep, fiind cu 3.500 tep (0,3%) mai mici fata de cele din anul precedent, scrie Agerpres. Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep…

- Cultivatorii de cartofi vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de cartofi de consum in anul 2022, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…