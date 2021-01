Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Din totalul fermelor din Romania, 40% reprezinta de fapt gospodariile bunicilor si parintilor nostri de la tara, care insa nu au nicio sansa sa reziste pe piata daca nu se asociaza in cooperative, a afirmat, miercuri, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, intr-o conferinta online. "Am aici…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat vineri, la Miercurea Ciuc, ca in urmatoarea perioada trebuie sprijinita ferma de familie, fara de care "viata la tara nu prea are sens si nu are perspectiva". Adrian Oros a punctat faptul ca acest lucru se afla printre prioritatile sale,…

- Decizia ca activitatea pietelor agroalimentare din spații inchise sa fie suspendate a starnit multe controverse in spațiul public. Ministrul Agriculturii dezvaluie acum ca 5,25% din totalul de 514 de piețe din Romania au ramas deschise in urma acestei masuri. Asta inseamna practic ca viețile a sute…

- Doar 27 de piete dintr-un total 514 au ramas închise în urma restrictiilor impuse de autoritati, ceea ce reprezinta 5,25%, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, potrivit Agerpres. "Stadiul de functionare a pietelor agroalimentare, pentru ca exista…

- Sumele pe care le avem in vedere la rectificarea bugetara din noiembrie sunt pentru a acoperi lucrarile facute in plus pentru reabilitarea sistemului de irigatii, dar si pentru despagubirea fermierilor care au infiintat culturi in primavara si au avut pierderi din cauza secetei, a declarat, joi,…