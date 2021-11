Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat vineri, 12 noiembrie, in cadrul unei conferințe de presa, ca Hotararea de Guvern privind acordarea unui ajutor de minimis apicultorilor va intra in aceasta saptamana in ședința de Guvern pentru aprobare. Apicultorii vor avea doar 5 zile la…

- CARAS-SEVERIN – Pentru fiecare familie de albine, apicultorii din judet vor primi un ajutor de 23,7 lei, termenul de depunere a documentelor fiind 26 noiembrie! Potrivit unui comunicat de presa transmis de Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Caraș-Severin, a fost aprobata Hotararea…

- MADR a anunțat că hotărârea privind acorda- rea unui ajutor de minimis apicultorilor din România a fost deblocată de la Ministerul de Finanțe. Potrivit proiectului de HG, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca continua aplicarea masurilor de protecție sociala a angajaților in contextul epidemiologic generat de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Se reia plata indemnizației sub forma de șomaj tehnic, precum și acordarea unor zile libere platite parinților.…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca continua aplicarea masurilor de protectie sociala a angajatilor in contextul epidemiologic generat de raspandirea coronavirusului SARS-CoV2. Astfel, se reia plata indemnizației sub forma de șomaj tehnic, precum și acordarea unor zile libere platite parintilor.…

- Vazand Referatul de aprobare nr. 242/SI/04.10.2021 al Ministerului Educatiei,Avand in vedere prevederile: - art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei…

- Plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor este prelungita pana la sfarșitul anului 2022, a anunțat Ministerul Agriculturii, intr-un proiect de hotarare de Guvern, publicat in dezbatere pe site-ul oficial. Astfel, acest ajutor se va plati pentru tot anul 2022. „Luand in considerare perioada…