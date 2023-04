Stiri pe aceeasi tema

- Apicultorii romani solicita stoparea importului de miere din Ucraina, in conditiile in care Romania are excedent, dar si un sprijin financiar din ajutorul acordat de Uniunea Europeana, chiar daca suma de 10 milioane de euro este „apa de ploaie pentru agricultura Romaniei”.

- Vin declarații de ultim moment de la varful Guvernului, pe un subiect de real interes pentru fermierii romani, dar nu doar pentru ei. Premierul Nicolae Ciuca spune ca Romania a analizat interzicerea importului de cereale, miere, ulei și carne de pui din Ucraina, potrivit Mediafax. „Trebuie sa respectam…

- PSD va cere suspendarea importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. PSD anunta marti, intr-un comunicat, ca va cere in coalitie ca Guvernului Romaniei sa emita in regim de urgenta un act normativ pentru suspendarea temporara a importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. La fel s-a intamplat…

- Guvernul de la Varsovia a decis, pentru a proteja sectorul agricol din Polonia, sa interzica importurile de cereale si alte produse alimentare din Ucraina, a anuntat sambata, 15 aprilie, liderul partidului aflat la guvernare (PiS), Jaroslaw Kaczynski, informeaza Agerpres care preia agenția Reuters .…

- Agricultorii romani acuza faptul ca Ucraina a transformat Romania intr-un importator de grau și porumb, iar Uniunea European susține aceste practici prin eliminarea taxelor vamale, in timp ce agricultura romanesc abia mai rasufla. Mai exact, șase state din Europa Centrala, printre care și Romania, sunt…

- Marian Popa, fermier, a fost intrebat, joi, la Prima News, de ce cerealele din Ucraina care trebuiau sa tranziteze tara noastra au ramas in Romania si despre ce cantitate e vorba. “E greu de estimat cat au ramas, s-au tranzitat circa noua milioane de tone de cereale prin Romania si sigur ca o mare…