- "Am cerut colegilor de la APIA o situatie privind platile. M-am gandit ca probabil ma veti intreba si am venit cu copiuta. Deci banii sunt. In perioada 16 octombrie - 30 noiembrie, APIA efectueaza plati in avans, 70% pentru platile directe respectiv 85% in cazul masurilor de dezvoltare rurala, iar…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca suma totala autorizata la plata in perioada 16 octombrie - 6 noiembrie 2019 este de 1,041 miliarde euro, din care:⦁ Pentru Campania 2019 - suma de 1,030 miliarde euro, din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA),…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, din 16 octombrie pana in prezent, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES.Din total, 561.958.064 de euro provin din Fondul European…

- "Pe data de 16 octombrie este Consiliul de ministri, dar voi ramane in tara pentru a ma asigura ca in primul minut al zilei de miercuri dam drumul la subventii. Avem pregatite deja peste 400.000 de dosare, iar pana la 1 noiembrie vrem sa platim subventiile pentru 80% dintre fermieri. Acum vor intra…

- Fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi in avans, incepand de miercuri, 16 octombrie, 70% subventiile pe suprafata si pana la 85% in cazul sprijinului acordat in cadrul masurilor de dezvoltare rurala, a anuntat, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).…