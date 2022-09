APIA plătește fermierilor ajutorul pentru motorina consumată în trimestrul II. Cele mai mari sume, în sectorul vegetal Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunța ca va plati ajutorul de stat pentru motorina utilizata in agricultura pentru trimestrul II 2022, in suma totala de 186,5 milioane lei. Cele mai amri sume merg catre sectorul vegetal (circa 99 milioane lei). Este vorba de plata ajutorului de stat pentru cantitatile utilizate in perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, in conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 si Ordinul MADR nr. 1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se arata intr-un comunicat al instituției. “Valoarea ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

