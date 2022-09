Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022”, precizeaza…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), primeste cereri de solicitare a ajutorului exceptional acordat producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in perioada 19 august – 2 septembrie 2022 inclusiv, potrivit unui comunicat remis…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna mai 2022, potrivit unui comunicat remis, joi, Agerpres. Suma autorizata la plata este in valoare de 1,436…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna mai 2022.

- Dupa aproape jumatate de an de așteptare, fermierii vor putea in sfarșit beneficia de subvenția la motorina folosita in agricultura. Consiliul Legislativ a decis marți sa avizeze pozitiv propunerea proiectului ce modifica o Hotarare de Guvern prin care se aloca noul plafon de plați. In total, suma de…

- APIA anunta plata ajutorului de stat pentru cresterea animalelor. Procesul se va desfasura prin Centrele Judetene, care vor solutiona plata solicitata prin cererile aferente serviciilor prestate in luna aprilie 2022.Suma autorizata la plata este in valoare de 1.397.896,79 lei si se acorda de la bugetul…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza prin Centrele Judetene, plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna aprilie 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata este in valoare de 1.397.896,79…

- Peste 1,39 milioane lei vor ajunge la beneficiarii care au accesat schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…