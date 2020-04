Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea autoturismelor electrice si hibrid in totalul pietei din Romania a ajuns la 6%, in primele doua luni din 2020, in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand aceasta era de 4,2%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES.La…

- Romanii se orienteaza din ce in ce mai mult spre achiziționarea de mașini electrie sau hibride, potrivit celui mai recent raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Astfel, datele oficiale pentru luna februarie arata ca romanii au inmatriculat 557 de mașini electrice…

- Piata auto din Romania a inregistrat in luna februarie, pentru a doua oara in acest an, o scadere a pietei totale, de data aceasta ceva mai puternica, de 26,9%, comparativ cu luna similara a anului anterior, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), anunța MEDIAFAX.Evolutia…

- Rata somajului in Romania a fost, in ianuarie, de 3,9%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres.Potrivit sursei citate, numarul somerilor in varsta de 15 -…

- Piața motocicletelor din Romania a inregistrat in 2019 o creștere de 43,2% comparativ cu 2018, conform datelor Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme APIA, potrivit Mediafax.Numarul motocicletelor și mopedelor vindute a crescut de la 1.552 la 2.177. Cea mai mare pondere…

- Piața motocicletelor din Romania a inregistrat in 2019 o creștere de 43,2% comparativ cu 2018, conform datelor Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme APIA.Numarul motocicletelor și mopedelor vindute a crescut de la 1.552 la 2.177. Cea mai mare pondere o dețin motocicletele…

- Piata ambalajelor din Romania este de aproximativ 890 milioane euro, dar mai putin de 15% sunt realizate din materiale biodegradabile, a declarat, pentru AGERPRES, Tiberiu Stoian, director general al Fabricii de ambalaje Exonia. "Momentan, analizata global, piata ambalajelor este estimata…