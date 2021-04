APIA: Peste 500.190 de cereri au fost depuse până în prezent pentru campania anului 2021 Un numar de 500.198 de cereri pentru o suprafata de circa 3,2 milioane de hectare au fost depuse pana in prezent pentru campania anului 2021, a declarat, luni, directorul Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea.



"La data de 1 martie APIA a demarat campania de primire a cererilor unice aferente anului 2021, campanie care se va finaliza in data de 17 mai 2021, fara penalitati, iar pana astazi au fost depuse un numar de 500.198 de cereri pentru o suprafata de aproximativ 3,2 milioane de hectare si lucru imbucurator este ca fata de ceea ce au programat…

Sursa articol: agerpres.ro

