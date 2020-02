Stiri pe aceeasi tema

- Cota de piata a constructorului auto Ford in Romania a ajuns la 8,58%, in 2019, iar numarul inmatricularilor pe piata autohtona s-a ridicat la 16.168 de unitati, se arata intr-un comunicat al companiei, transmis vineri AGERPRES. "Conform datelor emise in aceasta luna de Directia Regim…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi si rulate inregistrate in Romania, in 2019, a ajuns la 606.163, in crestere cu 0,27% fata de anul precedent, cand erau consemnate 604.535 de exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), publicate…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a publicat in aceasta saptamana un raport cu privire la inmatricularile de mașini noi și second-hand pe parcursul anului 2019. Conform unei tendințe remarcate inca din prima parte a anului, inmatricularile de mașini noi au continuat…

- In anul 2020 vor intra in vigoare mai multe schimbari ale Codului Rutier, intre acestea numarandu-se necesitatea ca cei care vor sa obțina permis de conducere sa aiba cel puțin 10 clase, dar și obligativitatea ca persoanele in varsta sa faca controale medicale mai des.Citește și: Ministrul…

- Ce bolizi de lux și-au cumparat romanii in 2019: inmatricularile de Lamborghini au crescut cu 271%, iar 18 romani și-au luat Ferrari nou Romanii au inmatriculat, in primele 11 luni ale anului, 26 de Lamborghini si 18 Ferrari noi, in randul autoturismelor scumpe preferate situandu-se si Jaguar, Lexus,…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a depasit, in Romania, 147.700 de unitati in primele zece luni ale anului, in crestere cu 21,5% fata de aceeasi perioada din 2018, se arata in statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES.…