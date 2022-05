Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii pot depune la APIA cererile pentru ajutorul de Covid. Plata maxima – 290.000 euro/ferma Ajutorul Covid pentru crescatorii de animale, in vigoare. Ordonanta de urgenta nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectoarele bovine,…

- BANI… Pentru a veni in sprijinul fermierilor vasluieni afectați de pandemia de Covid-19, Agenția de Plați și Intervenții in Agricultura Vaslui anunța data limita, 12 mai, pentru solicitari privind scheme de ajutor date de stat. Astfel, fermierii care activeaza in sectoarele bovin, suin sau avicol, vor…

- APIA Alba: Pana la ce data se pot depune Cererile de intenție pentru accesarea Programului National Apicol APIA Alba: Pana la ce data se pot depune Cererile de intenție pentru accesarea Programului National Apicol Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la data de…

- Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18-35 de ani, din Lugoj, pot depune cereri in vederea atribuirii unei locuințe. “In scopul elaborarii unui plan de investiții, Primaria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18-35 de ani, ca pot depune cereri prealabile…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, lider al PSD, a discutat, joi, cu președintele Socialiștilor Europeni, Sergei Stanishev. El cere „sprijin financiar din partea UE pentru Romania și celelalte state membre aflate acum in prima linie” „Am discutat astazi (joi – n.r.) cu președintele Socialiștilor…

- Au inceput plațile privind compensarea și plafonarea catre furnizorii de energie, pentru facturile aferente consumatorilor casnici, anunța ministrul Muncii, Marius Budai. El precizeaza ca s-au procesat deja cererile de plata emise de noua furnizori de energie. „ANPIS, unitate aflata in subordinea Ministerului…

- Primaria Municipiului Sacele informeaza ca incepand de astazi, 21 februarie, se pot depune cererile pentru adeverințele APIA 2022. Documentele se depun la ghișeul Registrului Agricol din cadrul Centrului de Informare Cetațeni (camera nr. 13). Formularele TIP se gasesc atat pe pagina oficiala a instituției…

- Primaria Fagaraș se pregatește pentru Targul Marțișorului și anunța ca, in curand, artzanii și comercianții care confecționeaza simbolurile primaverii, pot depune cereri la registratura instituției. Targul Marțișorului se va desfașura in perioada 25 februarie – 1 martie, la Fagaraș, anunța municipalitatea.…